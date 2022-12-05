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Сулейманов: не удивлен вылету Германии - пусть поменьше прикрывают рты руками

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Нападающий "Пари НН" Тимур Сулейманов прокомментировал вылет сборной Германии с групповой стадии чемпионата мира.
Фото: Getty Images
"Удивлен ли вылету Германии? Нет. Пусть поменьше прикрывают свои рты руками. Этот мундиаль полностью состоит из политики. Я не понимаю, почему нельзя просто играть в футбол", - цитирует Сулейманова Metaratings.

Напомним, сборная Германии перед стартом первого матча на ЧМ-2022 закрыла рты руками во время командной фотографии, изображая протест против запрета носить на турнире "радужные" повязки. После этого команда Ханси Флика в групповом этапе уступила Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и переиграла Коста-Рику (4:2), заняв третье место в группе Е. Места в плей-офф достались Японии и Испании.

При этом в СМИ сообщалось, что не все игроки немецкой сборной поддерживали проведение политических акций во время турнира.


Сулейманов Сборная Германии
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