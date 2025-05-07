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Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможность возвращения российской сборной на международную арену

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что Россия сможет вернуться в международный футбол после установления мира.
Фото: Global look press
«Сейчас Россия отстранена. Мы надеемся, что что?то произойдёт, наступит мир, и тогда Россия будет возвращена на соревнования», — цитирует Инфантино Real America’s Voice.

Напомним, что мундиаль 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Российские команды и сборные остаются отстранёнными от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит исключительно товарищеские встречи.

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