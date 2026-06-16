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Семшов назвал француза Канте футболистом без слабых мест
Сегодня, 10:01
Бывший российский футболист Игорь Семшов высоко оценил игру полузащитника сборной Франции и турецкого "Фенербахче" Нголо Канте.
Фото: AFP
По мнению Семшова, Канте всё ещё является одним из ключевых игроков французской сборной, несмотря на то, что ему уже 35 лет.
"Канте — футболист без слабых мест. Несмотря на его возраст, его вызывают в сборную, он один из ключевых футболистов.
У него голова как компьютер, он знает, где разместиться на поле, когда подключиться к атаке", — передаёт слова Семшова
"Матч ТВ"
.
Сегодня, 16 июня, сборная Франции проведёт первую игру на чемпионате мира 2026 года, в которой встретится с Сенегалом. Матч пройдёт на "Метлайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало — в 22:00 мск.
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Игорь Семшов
Нголо Канте
Сборная Франции
Сборная Сенегала
Фенербахче
Опубликовал:
Максим Фомченков
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