Семшов назвал француза Канте футболистом без слабых мест

Бывший российский футболист Игорь Семшов высоко оценил игру полузащитника сборной Франции и турецкого "Фенербахче" Нголо Канте.

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"Канте — футболист без слабых мест. Несмотря на его возраст, его вызывают в сборную, он один из ключевых футболистов.