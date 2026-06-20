Радимов оценил значение игроков "Зенита" для сборной Бразилии

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- Они уже важны. Я думаю, что Сантос, действуя против того же Хакими, показал, что он вполне справляется. Сантос показал свой класс, который демонстрировал в "Зените", - передаёт слова Радимова "Матч ТВ"

Радимов отметил уровень игроков после матча против Марокко на чемпионате мира 2026 года.В стартовом туре мирового первенства бразильцы сыграли вничью со сборной Марокко со счётом 1:1. Дуглас Сантос провёл на поле весь матч, а Луис Энрике появился после перерыва.Следующую встречу на турнире команда Карло Анчелотти проведёт против Гаити.