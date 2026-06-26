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Игрок "Балтики": хочу, чтобы Роналду выиграл чемпионат мира
Сегодня, 16:02
Игрок "Балтики" Максим Петров признался, что на чемпионате мира 2026 года будет особенно внимательно следить за выступлением сборной Португалии.
Фото: Getty Images
По словам футболиста, он хотел бы, чтобы
Криштиану Роналду
завершил свою карьеру на мировых первенствах завоеванием чемпионского титула.
- Мои симпатии на стороне сборной Португалии, потому что мне хотелось бы, чтобы Криштиану Роналду выиграл чемпионат мира, - приводит слова Петрова
"РБ Спорт"
.
Перед заключительным туром группового этапа Португалия занимает второе место в группе, имея в активе четыре очка. Следующий матч команда Роберто Мартинеса проведёт против сборной Колумбии.
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Максим Петров
Балтика
Сборная Португалии
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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