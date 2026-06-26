Игрок "Балтики": хочу, чтобы Роналду выиграл чемпионат мира

Игрок "Балтики" Максим Петров признался, что на чемпионате мира 2026 года будет особенно внимательно следить за выступлением сборной Португалии.

Фото: Getty Images





- Мои симпатии на стороне сборной Португалии, потому что мне хотелось бы, чтобы Криштиану Роналду выиграл чемпионат мира, - приводит слова Петрова "РБ Спорт"

Перед заключительным туром группового этапа Португалия занимает второе место в группе, имея в активе четыре очка. Следующий матч команда Роберто Мартинеса проведёт против сборной Колумбии. По словам футболиста, он хотел бы, чтобы Криштиану Роналду завершил свою карьеру на мировых первенствах завоеванием чемпионского титула.Перед заключительным туром группового этапа Португалия занимает второе место в группе, имея в активе четыре очка. Следующий матч команда Роберто Мартинеса проведёт против сборной Колумбии.