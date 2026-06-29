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Семшов считает, что Япония может доставить Бразилии проблемы

Бывший российский футболист Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Бразилии и Японии.
Фото: Getty Images
По мнению Семшова, Бразилии будет непросто с японцами.

"Япония — хорошая дисциплинированная команда. Считаю, что она может создать сборной Бразилии проблемы.

Но у южноамериканцев есть Винисиус, который может решить судьбу матча. Не хотелось бы увидеть здесь сенсацию — ведь дальше есть возможность получить матч Бразилия — Англия", — отметил Семшов в беседе с "Матч ТВ".

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 Бразилия — Япония пройдёт сегодня, 29 июня, на "NRG Стэдиум" в Хьюстоне, штат Техас, США. Начало — в 20:00 мск. Победитель пары в 1/8 финала сыграет с победителем противостояния Кот-д'Ивуар — Норвегия.

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