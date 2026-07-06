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Матч Мексика - Англия отложен

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Мексики и Англии начнется позже запланированного времени.
Фото: ФИФА
Как передаёт ВВС, игру отложили из-за сильной непогоды. Организаторы решили перенести начало матча на час из-за молний, зафиксированных рядом со стадионом.

Встреча должна пройти на стадионе "Ацтека" в Мехико. Ожидается, что стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал мундиаля, где сыграет со сборной Норвегии. Ранее норвежцы обыграли Бразилию со счетом 2:1.

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