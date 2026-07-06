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Аленичев: у Германии не то поколение, что было раньше

Экс-рулевой "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о выступлении сборной Германии на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
По словам специалиста, он не был удивлён тем, что немецкая команда завершила борьбу за трофей уже на стадии 1/16 финала.

- Изначально не рассчитывал, что они пройдут до полуфинала. Максимум - четвертьфинал. И ничего сенсационного в этом не вижу. У Германии не то поколение, что было раньше, - передаёт слова Аленичева "Матч ТВ".

Немецкая сборная покинула мировое первенство после поражения от Парагвая в 1/16 финала. Вскоре после этого Юлиан Нагельсманн был отправлен в отставку с поста главного тренера. По информации СМИ, основным кандидатом на вакантную должность считается Юрген Клопп, который не возглавляет ни одну команду с 2024 года.

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