Аленичев: у Германии не то поколение, что было раньше

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"Матч ТВ" . - Изначально не рассчитывал, что они пройдут до полуфинала. Максимум - четвертьфинал. И ничего сенсационного в этом не вижу. У Германии не то поколение, что было раньше, - передаёт слова Аленичева

По словам специалиста, он не был удивлён тем, что немецкая команда завершила борьбу за трофей уже на стадии 1/16 финала.Немецкая сборная покинула мировое первенство после поражения от Парагвая в 1/16 финала. Вскоре после этого Юлиан Нагельсманн был отправлен в отставку с поста главного тренера. По информации СМИ, основным кандидатом на вакантную должность считается Юрген Клопп, который не возглавляет ни одну команду с 2024 года.