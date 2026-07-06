ФИФА назвала лучшего футболиста матча Бразилия - Норвегия

Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Бразилии.

Фото: ФИФА

Нападающий оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 2:1, впервые в истории выведя норвежцев в четвертьфинал мирового первенства.



Оба гола форвард забил во втором тайме - на 79-й и 90-й минутах. Уже в компенсированное время Неймар реализовал пенальти, однако спасти Бразилию от вылета с турнира это не помогло.