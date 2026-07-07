Трамп назвал себя главным инициатором проведения ЧМ-2026 в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он сыграл ключевую роль в том, чтобы чемпионат мира - 2026 прошел в США, Канаде и Мексике.

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- Это я добился того, чтобы ФИФА провела чемпионат мира в нашей стране. Это был не Байден. Я также заполучил Олимпийские игры. Мы не ожидали, что турнир окажется настолько успешным, - цитирует Трампа CTV News.

По его словам, аналогичным образом страна получила право принять и Олимпийские игры 2028 года.Также американский лидер рассказал, что интересовался у президента ФИФА Джанни Инфантино, насколько успешным получится турнир. По словам Трампа, позже он даже предложил главе организации снова доверить США проведение чемпионата мира, однако тот ответил, что сделать это будет непросто.