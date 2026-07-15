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Дешам стал рекордсменом по числу матчей на чемпионатах мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вписал своё имя в историю чемпионатов мира.
Фото: Getty Images
Полуфинальная встреча с Испанией стала для французского специалиста 26-й во главе национальной команды на мировых первенствах - это новый рекорд турнира.

Как пишет Opta, Дешам превзошёл достижение бывшего наставника сборной ФРГ Хельмута Шёна, который руководил своей командой в 25 матчах чемпионатов мира.

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