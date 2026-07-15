ЦСКА пытается подписать Даку - источник

ЦСКА вновь проявляет интерес к нападающему "Рубина" Мирлинду Даку.

Фото: ФК: "Рубин"

Как сообщил агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!", армейский клуб вернулся к кандидатуре албанца, поскольку руководство не устраивает нынешняя ситуация с центральными форвардами.



Как отметил Гурцкая, причиной возобновления интереса стали недостаточно убедительные выступления Лусиано Гонду и Тамерлана Мусаева, из-за чего клуб рассчитывает усилить линию атаки.

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ЦСКА