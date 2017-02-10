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23:02
Игорь Черевченко: я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти "Балтику" от вылета из ФНЛ (2)
Игорь Черевченко: я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти "Балтику" от вылета из ФНЛ (2)
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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (9)
Игорь Черевченко: я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти "Балтику" от вылета из ФНЛ
Новый главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко сообщил об изменениях в графике сбора команды на Кипре, а также еще раз пообещал приложить все силы для того, чтобы не допустить вылета калининградского клуба из ФНЛ.
— Фамилии потенциальных новичков я назвать не могу — трансферы любят тишину. Подготовить команду за столь короткий срок, конечно, тяжело. И я не соглашусь с тем, что в команде низкий уровень игроков. Поверьте, в "Балтике" квалифицированные футболисты. В Сочи я уже познакомился с ребятами, пообщался с ними.
— График сбора на Кипре поменялся?
— Да. Вместо пяти матчей запланировано четыре. Плюс — мы поменяли соперников. Теперь — это более-менее сильные команды.
— Над какими компонентами игры будете работать в первую очередь?
— У нас есть определенная программа, но не буду раскрывать все нюансы. Главное — наладить игровую дисциплину.
— Бороться за выживание в ФНЛ для вас — определенный вызов?
— Да, вызов. Я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти "Балтику" от вылета во второй дивизион.
ФК "Балтика"
— Фамилии потенциальных новичков я назвать не могу — трансферы любят тишину. Подготовить команду за столь короткий срок, конечно, тяжело. И я не соглашусь с тем, что в команде низкий уровень игроков. Поверьте, в "Балтике" квалифицированные футболисты. В Сочи я уже познакомился с ребятами, пообщался с ними.
— График сбора на Кипре поменялся?
— Да. Вместо пяти матчей запланировано четыре. Плюс — мы поменяли соперников. Теперь — это более-менее сильные команды.
— Над какими компонентами игры будете работать в первую очередь?
— У нас есть определенная программа, но не буду раскрывать все нюансы. Главное — наладить игровую дисциплину.
— Бороться за выживание в ФНЛ для вас — определенный вызов?
— Да, вызов. Я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти "Балтику" от вылета во второй дивизион.
ФК "Балтика"
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