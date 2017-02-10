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Игорь Черевченко: я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти "Балтику" от вылета из ФНЛ

Новый главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко сообщил об изменениях в графике сбора команды на Кипре, а также еще раз пообещал приложить все силы для того, чтобы не допустить вылета калининградского клуба из ФНЛ.

— Фамилии потенциальных новичков я назвать не могу — трансферы любят тишину. Подготовить команду за столь короткий срок, конечно, тяжело. И я не соглашусь с тем, что в команде низкий уровень игроков. Поверьте, в "Балтике" квалифицированные футболисты. В Сочи я уже познакомился с ребятами, пообщался с ними.

— График сбора на Кипре поменялся?

— Да. Вместо пяти матчей запланировано четыре. Плюс — мы поменяли соперников. Теперь — это более-менее сильные команды.

— Над какими компонентами игры будете работать в первую очередь?

— У нас есть определенная программа, но не буду раскрывать все нюансы. Главное — наладить игровую дисциплину.

— Бороться за выживание в ФНЛ для вас — определенный вызов?

— Да, вызов. Я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти "Балтику" от вылета во второй дивизион.

ФК "Балтика"
Теги: Черевченко Балтика
Сегодня, 23:02
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(0)
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:21) #
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  •  (2)
online

Если у Балтики будет финансирование на нормально уровне ,задача выполнимая а нет то Игорь свою тренерскую карьеру поставит под большой вопрос, сколько сейчас бывших футболистов без работы -думаю перечислять ненужно.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
10 очков от спасения... Это много.. Это очень много даже для оставшихся 14 матчей..
ИгорьВерим!


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Регистрация: 21.04.2015
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