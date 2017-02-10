Игорь Черевченко: я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти "Балтику" от вылета из ФНЛ

Новый главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко сообщил об изменениях в графике сбора команды на Кипре, а также еще раз пообещал приложить все силы для того, чтобы не допустить вылета калининградского клуба из ФНЛ.— Фамилии потенциальных новичков я назвать не могу — трансферы любят тишину. Подготовить команду за столь короткий срок, конечно, тяжело. И я не соглашусь с тем, что в команде низкий уровень игроков. Поверьте, в "Балтике" квалифицированные футболисты. В Сочи я уже познакомился с ребятами, пообщался с ними.— Да. Вместо пяти матчей запланировано четыре. Плюс — мы поменяли соперников. Теперь — это более-менее сильные команды.— У нас есть определенная программа, но не буду раскрывать все нюансы. Главное — наладить игровую дисциплину.— Да, вызов. Я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти "Балтику" от вылета во второй дивизион.