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8 футболистов покинули тульский "Арсенал"
Тульский "Арсенал" расторг контракты с восемью футболистами, среди которых вратарь Роман Герус, полузащитник Александр Шешуков и нападающий Руслан Мухаметшин, заявил генеральный директор тульской команды Дмитрий Балашов.
"Арсенал" расторг контракты уже со многими футболистами. Это Хызыр Аппаев, Роман Герус, Андрей Горбанец, Игорь Калешин, Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин, Дмитрий Смирнов, Александр Шешуков. Браун (Форбс) и (Александр) Горбатюк находятся на просмотре, один - в "Кайрате", другой - в Томске", - цитирует Балашова "Р-Спорт".
"Арсенал" расторг контракты уже со многими футболистами. Это Хызыр Аппаев, Роман Герус, Андрей Горбанец, Игорь Калешин, Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин, Дмитрий Смирнов, Александр Шешуков. Браун (Форбс) и (Александр) Горбатюк находятся на просмотре, один - в "Кайрате", другой - в Томске", - цитирует Балашова "Р-Спорт".
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