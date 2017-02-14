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8 футболистов покинули тульский "Арсенал"

Тульский "Арсенал" расторг контракты с восемью футболистами, среди которых вратарь Роман Герус, полузащитник Александр Шешуков и нападающий Руслан Мухаметшин, заявил генеральный директор тульской команды Дмитрий Балашов.

"Арсенал" расторг контракты уже со многими футболистами. Это Хызыр Аппаев, Роман Герус, Андрей Горбанец, Игорь Калешин, Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин, Дмитрий Смирнов, Александр Шешуков. Браун (Форбс) и (Александр) Горбатюк находятся на просмотре, один - в "Кайрате", другой - в Томске", - цитирует Балашова "Р-Спорт".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 17:04
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(1)
№2 Написал: _бояра_ (Сегодня, 17:20) #
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  •  (1)

Кирьяков нашел крайних
Регистрация: 10.02.2017
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Арсенал решил составить конкуренцию Томи в борьбе за вылет с последнего места? Зачем подобные клубы рвутся в вышку не понять.Что бы в очередной раз обо..ся и с позором вылететь,наделав долгов на пару лет? confused


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
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