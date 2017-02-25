Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
Капитан "Луча-Энергии": 27 февраля начинаем бойкот тренировок
Капитан "Луча-Энергии" Алексей Ребко рассказал, что команда намерена бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате и премиальным.
"Команда договорилась, что с 27 февраля начинает бойкот тренировок. Также полны решимости не выйти на матч чемпионата с "Енисеем", если клуб не погасит долги по премиальным за 2015 и 2016 годы и не выплатит зарплату, которую мы не видим уже пять месяцев. Руководство клуба, кроме обещаний скоро погасить долги, ничего не говорит", – цитирует Ребко "Р-Спорт".
"Команда договорилась, что с 27 февраля начинает бойкот тренировок. Также полны решимости не выйти на матч чемпионата с "Енисеем", если клуб не погасит долги по премиальным за 2015 и 2016 годы и не выплатит зарплату, которую мы не видим уже пять месяцев. Руководство клуба, кроме обещаний скоро погасить долги, ничего не говорит", – цитирует Ребко "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.