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Капитан "Луча-Энергии": 27 февраля начинаем бойкот тренировок

Капитан "Луча-Энергии" Алексей Ребко рассказал, что команда намерена бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате и премиальным.

"Команда договорилась, что с 27 февраля начинает бойкот тренировок. Также полны решимости не выйти на матч чемпионата с "Енисеем", если клуб не погасит долги по премиальным за 2015 и 2016 годы и не выплатит зарплату, которую мы не видим уже пять месяцев. Руководство клуба, кроме обещаний скоро погасить долги, ничего не говорит", – цитирует Ребко "Р-Спорт".
Теги: Ребко Луч-Энергия
Сегодня, 20:18
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