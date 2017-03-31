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Пенальти в ворота "Спартака-Нальчик" в матче с "Волгарем" был признан ошибочным
Контрольно-квалификационная комиссия признала ошибочным решение арбитра из Дмитрова Игоря Панина назначить пенальти в ворота хозяев в концовке матча 28 тура первенства ФНЛ "Спартак-Нальчик" – "Волгарь".
Напомним, что, реализовав 11-метровый, астраханцы победили 2:1 и поменялись со своим соперником местами в зоне вылета, а главный тренер красно-белых Хасанби Биджиев заявил, что опасения по поводу судейства у него были еще до матча. Отметим, что в последних трех играх в ворота нальчан были назначены 4 пенальти.
Панин получил за свою работу в Нальчике "двойку".
Sportbox
Напомним, что, реализовав 11-метровый, астраханцы победили 2:1 и поменялись со своим соперником местами в зоне вылета, а главный тренер красно-белых Хасанби Биджиев заявил, что опасения по поводу судейства у него были еще до матча. Отметим, что в последних трех играх в ворота нальчан были назначены 4 пенальти.
Панин получил за свою работу в Нальчике "двойку".
Sportbox
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