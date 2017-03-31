Пенальти в ворота "Спартака-Нальчик" в матче с "Волгарем" был признан ошибочным

Контрольно-квалификационная комиссия признала ошибочным решение арбитра из Дмитрова Игоря Панина назначить пенальти в ворота хозяев в концовке матча 28 тура первенства ФНЛ "Спартак-Нальчик" – "Волгарь".Напомним, что, реализовав 11-метровый, астраханцы победили 2:1 и поменялись со своим соперником местами в зоне вылета, а главный тренер красно-белых Хасанби Биджиев заявил, что опасения по поводу судейства у него были еще до матча. Отметим, что в последних трех играх в ворота нальчан были назначены 4 пенальти.Панин получил за свою работу в Нальчике "двойку".