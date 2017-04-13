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Дмитрий Гунько: к сожалению, мы в очередной раз сыграли вничью

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал ничью со "Спартаком" из Нальчика (1:1) в 31-м туре ФНЛ.

"К сожалению, мы в очередной раз сыграли вничью. В таких матчах нужно обязательно использовать те моменты, которые создаем, а в первом тайме их было достаточно. Не вышло. А невнимательность при стандартном положении привела к голу в наши ворота, хотя команда знала, что нальчане делают ставку на "стандарты", и готовилась к ним. Во втором тайме команда перестроилась, насытила линию атаки, и это позволило полностью взять мяч под контроль. Если не считать еще нескольких стандартов и редких быстрых атак, хозяева почти не угрожали нашим воротам. Мы же забили, на мой взгляд, закономерный гол. Жаль, что «дожать» соперника не удалось: нальчане провели замены, добавили свежести и сумели выравнять игру", - цитирует Гунько официальный сайт "Спартака".
Теги: Гунько Спартак Нальчик Спартак-2
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