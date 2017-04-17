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Юрий Калитвинцев: наша задача – занять первое место, и она еще не выполнена
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над "Сибирью" (3:1) в матче 32-го тура ФНЛ.
– Нацелили ребят на то, чтобы со стартового свистка показать, что мы сюда приехали побеждать, потому что многие почему-то решили, что мы банкетировали и расслаблялись. Нет, наша задача – занять первое место, и она еще не выполнена. Тем не менее, пропустили быстрый мяч. После этого мы контролировали игру и успокоились благодаря забитым мячам. Довели матч до победного результата, хотя, ведя в счете, нужно более спокойно контролировать мяч, а мы давали сопернику проводить опасные атаки, и все могло завершиться иначе. Нельзя доигрывать матч – нужно играть до финального свистка. Ребята молодцы, что показали характер и выполнили то, о чем мы их просили.
– С чем связаны замены в первом тайме?
– У Калугина легкое сотрясение, Кузьмину будут делать снимок, а Белоруков не совсем вошел в игру, и мы дали сыграть на родине Рыкову.
ФНЛ
– Нацелили ребят на то, чтобы со стартового свистка показать, что мы сюда приехали побеждать, потому что многие почему-то решили, что мы банкетировали и расслаблялись. Нет, наша задача – занять первое место, и она еще не выполнена. Тем не менее, пропустили быстрый мяч. После этого мы контролировали игру и успокоились благодаря забитым мячам. Довели матч до победного результата, хотя, ведя в счете, нужно более спокойно контролировать мяч, а мы давали сопернику проводить опасные атаки, и все могло завершиться иначе. Нельзя доигрывать матч – нужно играть до финального свистка. Ребята молодцы, что показали характер и выполнили то, о чем мы их просили.
– С чем связаны замены в первом тайме?
– У Калугина легкое сотрясение, Кузьмину будут делать снимок, а Белоруков не совсем вошел в игру, и мы дали сыграть на родине Рыкову.
ФНЛ
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