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Евгений Калешин: болельщики должны заметить прогресс в нашей игре

Тренер "Кубани" Евгений Калешин поделился впечатлениями от домашнего матча 32-го тура ФНЛ с "Тюменью" (3:1).

"Команда находится в боевом состоянии, в напряжённой осторожности. Команда хорошо тренируется и отдаётся на поле, чувствует необходимость добиваться результата. Болельщики должны заметить прогресс в нашей игре. Я думаю, давления в связи с близостью зоны стыковых матчей у нас нет. Просто догонять тяжело. Надо прикладывать дополнительные усилия, потому что шансов на ошибку нет. Со следующего цикла в нашем распоряжении будут все игроки. Мы планируем начать работу в полном составе", — цитирует Калешина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Калешин Кубань
Сегодня, 06:17
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