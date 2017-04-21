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УрФУ и ЧГУ получили по техническому поражению за драку между футболистами

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о решении в отношении команд по инциденту с дракой в матче студенческой лиги, которые были приняты по итогам заседания КДК НСФЛ.

Инцидент произошёл в Москве 13 апреля во время матча Премьер-группы Высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования, между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный).

"КДК присудил техническое поражение со счётом 0:3 обеим командам. Также ЧГУ оштрафован на 30 тыс. рублей, УрФУ – на 9 тыс. рублей", - цитирует Мейтина "Чемпионат.сом".
Теги: Мейтин
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