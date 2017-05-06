Денис Вавилин: почему бы "Тамбову" не зайти в стыки?

Вратарь "Тамбова" Денис Вавилин после матча 35-го тура первенства ФНЛ со "Спартаком-2" (2:1) рассказал, за счет чего его команда взяла верх в Сокольниках.– А почему бы и нет? Игра нам дается. Если зайдем в четверку, думаю, ни игроки, ни руководство против не будут. "Тамбов" двигается по поступательной. Мне кажется, победили за счет грамотных перестроений в обороне, дисциплины и желания. "Спартак-2" – хорошая команда, с ней всем тяжело. Может, они не слишком идут в борьбу, но пацаны техничные и индивидуально сильные.