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В "Тосно" пока не приняли решения по Артему Милевскому

Руководство "Тосно" пока не приняло решения по поводу продолжения сотрудничества с нападающим Артемом Милевским, отметил директор "Тосно" Леонид Хоменко.

"Решения по Милевскому пока не принято. Это серьезный вопрос. Нужно анализировать. Думаю, что-то станет ясно на этой неделе", - цитирует Хоменко "Спорт-Экспресс".
Теги: Милевский Тосно
Сегодня, 00:38
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