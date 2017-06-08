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Евгений Калешин: "Кубань" хочет сохранить Спартака Гогниева

Старший тренер "Кубани" Евгений Калешин рассказал, как обстоят дела с контрактами Владимира Лобкарева, Александра Клещенко и Спартака Гогниева.

"У Лобкарева есть предложения из премьер-лиги, и он хочет попробовать себя в одном из этих клубов. Мы предложили ему сотрудничество, но человек выбирает профессиональный рост, и мы договариваемся с ним. На мой взгляд, это правильно. Якуба еще не выразил желания покидать клуб. На данном этапе закончился контракт у Лобкарева, Клещенко, Гогниева. Со Спартаком будем вести переговоры позже, но мы хотим, чтобы он остался", - приводит слова Калешина "Спорт-Экспресс".
Теги: Калешин Гогниев Кубань
Сегодня, 21:44
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