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Максим Семакин стал игроком "Енисея"

"Енисей" объявил о подписании двухлетнего соглашения с воспитанником красноярского футбола полузащитником Максимом Семакиным.

Прошлый сезон футболист провел в родной команде на правах аренды. За 27 матчей на счету полузащитника гол и голевая передача. Кроме того, футболист имеет опыт выступления в РФПЛ и ФНЛ за краснодарскую "Кубань", екатеринбургский "Урал", "Уфу" и нижегородскую "Волгу".
Теги: Енисей
Сегодня, 05:35
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