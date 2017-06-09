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Андрей Будогосский рассказал о новой системе оплаты труда арбитров ФНЛ

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о новой системе оплаты труда арбитров и инспекторов турнира ФНЛ.

"Все судьи ФНЛ будут иметь некую базовую ежемесячную ставку – на оплату услуг тренеров, специалистов и врачей. Это порядка 10 тысяч рублей. Плюс вводится система бонусов, учитывающая качество работы арбитров – 25 тысяч рублей за матч и 10 тысяч рублей в виде бонуса в случае положительной оценки. Эти шаги не только повторяют схему в РФПЛ, но и способствуют повышению качества судейства и инспектирования. Особо отмечу, что этот разговор и почти готовое решение являются следствием выполнения поручения по усовершенствованию системы и структуры управления судейством, которое дал Виталий Мутко", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
Теги: Будогосский
Сегодня, 06:01
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