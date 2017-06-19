Опрос:

Новости партнеров

Евгений Помазан перешёл в "Балтику"

Вратарь Евгений Помазан продолжит карьеру в "Балтике", сообщает официальный сайт клуба.

28-летний голкипер перешел в калининградскую команду на правах свободного агента. Контракт Помазана с "Балтикой" рассчитан на один год.
Теги: Помазан Балтика Трансферы
Сегодня, 19:53
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.