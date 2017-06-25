Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Капитан "Енисея" получил серьёзную травму

Полузащитник "Енисея" Александр Харитонов в контрольном матче против "Спартака-2" (2:1) получил травму — перелом малой берцовой кости.

"Клуб желает капитану скорейшего выздоровления и возвращения на поле!" - говорится в твиттере "Енисея".
Теги: Енисей
Сегодня, 15:16
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.