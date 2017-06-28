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Руслан Киселев: "Томь" планирует рассчитаться с долгами и пригласить опытных футболистов

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал, что клуб готов погасить долги и открыть заявочное окно.

"В ближайшее время ожидается финансирование. Планируем рассчитаться с долгами и до старта первенства открыть заявку – документы готовятся.

Больших задач пока не ставим: надо быть на плаву, обыграть свою молодежь – да, в РФПЛ она уже немного оббилась, но если там могли хвалить за красивую игру, то в ФНЛ нужен результат. В первую очередь, необходимо удержаться. Естественно, планируем пригласить несколько опытных футболистов", – цитирует Киселева "Матч ТВ".
Теги: Киселев Томь
Сегодня, 16:44
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