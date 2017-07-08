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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Аленичев: багаж Тихонова? Нравится вам это слово
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 1-го тура ФНЛ против "Динамо" из Санкт-Петербурга (1:2) отметил, что команда планировала сыграть первым номером.
– Результат в первой игре не тот, которого ждали, – сказал Аленичев. – Хотел бы поздравить "Динамо" во главе с Сашей Точилиным. Считаю, что удача сопутствовала сопернику, но удача сопутствует сильнейшим. Мы хорошо начали, здорово действовали в первой половине тайма, но в середине матча стали играть хуже. Затем провели ряд замен. Отдельно отметил бы забившего Малояна. Но, к сожалению, проиграли.
– Это уже команда Аленичева или же она играет на багаже Тихонова?
– Опять вы про багаж, вот нравится вам это слово. Никаких кардинальных изменений не предвидится в игре, но и я постараюсь внести что-то свое, новое, конечно. А "Динамо" – это команда, которая многим дома попортит нервы. Нам вот уже попортила.
"Спорт-Экспресс"
– Результат в первой игре не тот, которого ждали, – сказал Аленичев. – Хотел бы поздравить "Динамо" во главе с Сашей Точилиным. Считаю, что удача сопутствовала сопернику, но удача сопутствует сильнейшим. Мы хорошо начали, здорово действовали в первой половине тайма, но в середине матча стали играть хуже. Затем провели ряд замен. Отдельно отметил бы забившего Малояна. Но, к сожалению, проиграли.
– Это уже команда Аленичева или же она играет на багаже Тихонова?
– Опять вы про багаж, вот нравится вам это слово. Никаких кардинальных изменений не предвидится в игре, но и я постараюсь внести что-то свое, новое, конечно. А "Динамо" – это команда, которая многим дома попортит нервы. Нам вот уже попортила.
"Спорт-Экспресс"
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