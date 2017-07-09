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Валерий Петраков: проиграли "Кубани" по всем параметрам

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в матче против "Кубани" (1:4).

"Комментировать нечего. Проиграли матч по всем параметрам, уступив во всем. К сожалению, есть определенные проблемы. И особенно они касаются игры в обороне. Не сумели мы найти достойных кандидатур. Нужно укрепляться, пригласить еще как минимум центрального и правого защитника. От того, что нет никого, Сасин играл не на своей позиции. Какие-то моменты в атаке понравились, отдельные ребята. В частности и Соболев, и Сасин выглядели неплохо. Так что, потенциал определенный есть. Но чудес на свете не бывает. За одну неделю привести команду в оптимальное состояние и выстроить игру достаточно тяжело. Но надо идти дальше", - цитирует Петракова официальный сайт клуба.
Теги: Петраков Томь Кубань
Сегодня, 01:37
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