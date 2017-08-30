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Дмитрий Шляхтин: у "Крыльев" появилась картина игры

Футбол в исполнении "Крыльев Советов" приобретает содержательность, заявил председатель совета директоров клуба, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

"Появилась картина игры, все футболисты, у которых есть потенциал – Зотов, Ткачук, Корниленко, другие – начинают набирать кондиции. Появляется сыгранность, команда неплохо сыграла в последнем матче с "Сибирью" (победа - 3:0), но сейчас будет тяжелый сентябрь, где будут важные игры – "Оренбург", "Балтика", "Енисей". Что касается Кубка, то задач не стоит – идет как идет", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
Теги: Шляхтин Крылья Советов
Сегодня, 18:34
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