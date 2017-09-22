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Александр Кутьин: против "Ахмата" "Енисей" провел самый качественный матч в сезоне

Нападающий "Енисея" Александр Кутьин поделился впечатлениями от матча с "Ахматом" (3:0) в 1/16 финала Кубка России.

– Такое ощущение, что вы переехали клуб РФПЛ, даже не заметив его.

– Так может показаться по счету, но на самом деле игра была со взаимными шансами. "Ахмат" имел два хороших момента, попал в перекладину.

Хотя по качеству это, считаю, был один из лучших, если не лучший матч "Енисея" в сезоне. Мы знали, что "Ахмат" приедет основой, что грозненцы намерены пройти в Кубке России далеко. Мы хорошо настроились и порадовали болельщиков.

– То, что вашим напарником в атаке был Малоян, а не лучший бомбардир ФНЛ Козлов, изменило круг ваших функций на поле?

– Я бы не сказал, что играл в паре с Малояном. Артур располагался справа, Сердер Сердеров – слева, а я на острие. Когда мы выходим вместе с Козловым, вот тогда действуем в два ярко выраженных форварда. Нам удобно в тандеме, мы с Андреем много общаемся и вне поля.

Тактика, которая была выбрана на "Ахмат", тоже сработала. По персоналиям никого выделять не стоит – мы сильны командой.

"Матч ТВ"
Теги: Енисей Ахмат
Сегодня, 01:23
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