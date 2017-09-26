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Александр Григорян: было приятно и интересно работать с Измайловым

Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян расстроен уходом футболиста Марата Измайлова.

"Сожалею, что Измайлов покинул "Арарат". Мне было приятно и интересно с ним работать. Все достаточно быстро произошло, он был важным игроком для нашей команды. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Марат подольше поиграл за наш клуб", - цитирует Григоряна ТАСС.

В текущем сезоне чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Измайлов сыграл четыре матча и забил два гола.
Теги: Григорян Измайлов Арарат
Сегодня, 22:16
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№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 22:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Марат Измайлов - молодец!


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Эники-Бэники ели вареники и заедали их ливерными англичанами.
Регистрация: 3.06.2012
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