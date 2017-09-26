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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Тукманов: Григорян проявил неуважение к фанатам "Торпедо"
Президент "Торпедо" Александр Тукманов заявил, что главный тренер "Арарата" Александр Григорян проявил неуважение к болельщикам "Торпедо", показав им средний палец после матча команд.
"Григорян своим непристойным жестом проявил неуважение к болельщикам, которые пришли на стадион. Думаю, что такое поведение абсолютно не красит публичного человека, главного тренера, педагога, которым является Григорян. Не понимаю, что могло послужить катализатором данного поведения. Да, болельщики кричат, свистят, шумят, но эмоции надо сдерживать.
Честно говоря, мы не только удивлены, но и считаем, что такое поведение недостойно главного тренера, да и в принципе любого человека. В преддверии чемпионата мира такое поведение не красит репутацию нашей страны. На мой взгляд, надо всегда думать о последствиях и в первую очередь оставаться человеком", - цитирует Тукманова ТАСС.
"Григорян своим непристойным жестом проявил неуважение к болельщикам, которые пришли на стадион. Думаю, что такое поведение абсолютно не красит публичного человека, главного тренера, педагога, которым является Григорян. Не понимаю, что могло послужить катализатором данного поведения. Да, болельщики кричат, свистят, шумят, но эмоции надо сдерживать.
Честно говоря, мы не только удивлены, но и считаем, что такое поведение недостойно главного тренера, да и в принципе любого человека. В преддверии чемпионата мира такое поведение не красит репутацию нашей страны. На мой взгляд, надо всегда думать о последствиях и в первую очередь оставаться человеком", - цитирует Тукманова ТАСС.
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