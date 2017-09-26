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Александр Тукманов: Григорян проявил неуважение к фанатам "Торпедо"

Президент "Торпедо" Александр Тукманов заявил, что главный тренер "Арарата" Александр Григорян проявил неуважение к болельщикам "Торпедо", показав им средний палец после матча команд.

"Григорян своим непристойным жестом проявил неуважение к болельщикам, которые пришли на стадион. Думаю, что такое поведение абсолютно не красит публичного человека, главного тренера, педагога, которым является Григорян. Не понимаю, что могло послужить катализатором данного поведения. Да, болельщики кричат, свистят, шумят, но эмоции надо сдерживать.

Честно говоря, мы не только удивлены, но и считаем, что такое поведение недостойно главного тренера, да и в принципе любого человека. В преддверии чемпионата мира такое поведение не красит репутацию нашей страны. На мой взгляд, надо всегда думать о последствиях и в первую очередь оставаться человеком", - цитирует Тукманова ТАСС.
Теги: Тукманов Григорян Торпедо
Вчера, 23:14
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№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Не понимаю, что могло послужить катализатором данного поведения.

Пипец он тупой. laughing


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Чесайнаг (Вчера, 23:50) #
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Заткнулся бы лучше.Болельщики Торпедо самые известные расисты,помню за год в премьере ихние yблюдoчные болелы доводили темнокожих футболистов и провоциовали на ответные меры.Теперь,когда во втором дивизионе негров нет практически,зато нерусских футболистов,а эти мрази думают,что они лучше их
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: ilovefootball (Вчера, 23:20) #
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Есть в медицине одна очень хорошая профессия - психиатр! Психиатров не зря придумали, они помогают людям с проблемами. laughing
Регистрация: 18.03.2013
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