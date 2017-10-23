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Андрей Тихонов: будем стремиться победить "Рубин", а не отбывать номер

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов в преддверии матча 1/8 финала Кубка России против "Рубина"? отметил, что команда намерена победить.

"Психологическое состояние, наверное, не самое лучшее. Последние игры мы не выигрываем. Игра не особо впечатляет. Однако функционально и физически ребята готовы. Единственное – неуверенность, которая появилась в последних играх, сказывается немного. Тем не менее, Кубок – это другой турнир, соперник – клуб премьер-лиги, отличный стадион. Думаю, с эмоциями будет все нормально. Игра будет тяжелой, мы готовимся.

Сейчас мы немного на разных полюсах находимся. Каждый будет преследовать не то чтобы интересы… Допустим, команда Бердыева будет рваться к завоеванию Кубка, потому что он дает право играть в Лиге Европы. У нас задача – выйти, показать игру и по возможности обыграть "Рубин". Будем к этому стремиться, мы не едем туда отбывать номер.

?Мы работаем и в теории, и на поле. Мы пытаемся исправлять свои ошибки. Надеюсь, мы их исправим", - цитирует Тихонова пресс-служба клуба.
Теги: Тихонов Рубин Крылья Советов
Сегодня, 17:50
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