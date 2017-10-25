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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Жолт Хорняк: наша задача - попасть в еврокубки и там заработать деньги
Главный тренер "Луча-Энергии" Жолт Хорняк прокомментировал победу над "Енисеем" со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
"Вы прекрасно знаете, сколько у нас проблем, с чем мы боремся. За эту игру ребятам надо сказать большое спасибо. Это не касается денег, это гордость. Ребята сегодня боролись за "Луч" и за Владивосток. Моё уважение.
Что прошли в Кубке дальше, то мотивация какая: давайте заработаем деньги через еврокубки. Почему нет? Раз другой дороги нет. Это смешно, но всё может быть, если будем стараться так, как сегодня. Мы сами себе поставили задачу — попасть в еврокубки", — цитирует Хорняка "Чемпионат.сом".
"Вы прекрасно знаете, сколько у нас проблем, с чем мы боремся. За эту игру ребятам надо сказать большое спасибо. Это не касается денег, это гордость. Ребята сегодня боролись за "Луч" и за Владивосток. Моё уважение.
Что прошли в Кубке дальше, то мотивация какая: давайте заработаем деньги через еврокубки. Почему нет? Раз другой дороги нет. Это смешно, но всё может быть, если будем стараться так, как сегодня. Мы сами себе поставили задачу — попасть в еврокубки", — цитирует Хорняка "Чемпионат.сом".
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