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Жолт Хорняк: наша задача - попасть в еврокубки и там заработать деньги

Главный тренер "Луча-Энергии" Жолт Хорняк прокомментировал победу над "Енисеем" со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.

"Вы прекрасно знаете, сколько у нас проблем, с чем мы боремся. За эту игру ребятам надо сказать большое спасибо. Это не касается денег, это гордость. Ребята сегодня боролись за "Луч" и за Владивосток. Моё уважение.

Что прошли в Кубке дальше, то мотивация какая: давайте заработаем деньги через еврокубки. Почему нет? Раз другой дороги нет. Это смешно, но всё может быть, если будем стараться так, как сегодня. Мы сами себе поставили задачу — попасть в еврокубки", — цитирует Хорняка "Чемпионат.сом".
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 18:11
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(2)
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:57) #
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  •  (2)

Жаль, что маловероятно.
Увидеть, как европоцы летают во Владик на матчи ЛЕ, это было бы нечто!
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 18:55) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Луч-Энергия-Ливерпуль smile
Регистрация: 22.11.2009
№3 Написал: grisha (Сегодня, 18:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rwspartach
ты за собчак или анального?

Я деточка против падали
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 18:28) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Никакого патриотизьма
Ляпнул бы какую нибудь херню про честьи врагов - выиграл бы ))))))
Молодец, что смеётся над идиотами - хороший тренер ))))))))))

Бот,ты за собчак или анального?
Регистрация: 1.12.2014
№1 Написал: grisha (Сегодня, 18:26) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Никакого патриотизьма
Ляпнул бы какую нибудь херню про честь и врагов - выиграл бы ))))))
Молодец, что смеётся над идиотами - хороший тренер ))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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