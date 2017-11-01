Гендиректор "Смены": как можно было делать ставки на матчи своей команды?! В страшном сне не приснится

Генеральный директор "Смены" Юрий Жуков шокирован тем, что футболисты Балдин, Базаев и Гусалов делали ставки в букмекерской конторе на исход матча зоны "Восток" с "Иртышом" (0:1), в котором сами принимали участие.– А почему троих?– А, еще и Гусалов фигурирует…. Просто он подал заявление на увольнение еще в конце августа. Хотя он тоже замешан. А Балдин и Базаев, конечно, удивили… Это, мягко говоря. Очень неприятно! Шоковая история для клуба! От этих людей я вообще не ожидал, даже никогда бы о таком не подумал. Как можно было делать ставки нам матчи своей команды?! В страшном сне не приснится.– Потом это вскрылось. Да… ПФЛ и мы расследовали дело.