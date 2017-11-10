Константин Зырянов: карьера футболиста движется к завершению. Здесь я делаю глубокий вздох

Играющий тренер и полузащитник "Зенит"-2 Константин Зырянов рассказал о своих дальнейших планах."Да, карьера футболиста движется к завершению. Здесь я делаю глубокий вздох. Эх, разочарование! Ну что ж будем жить дальше. Пока будущее не определено. Оно в тумане, но есть небольшие наметки. В конце ноября поеду в Академию тренерского мастерства сдавать сессию на лицензию А. Я сдал на лицензию "Б". Сейчас учусь на лицензию "А". У меня есть небольшая база, поработал со многими известными специалистами, поэтому, возможно, попробую себя в роли тренера. Да, у меня колоссальный опыт, но в игровом плане. А игрок и тренер – это совершенно разные профессии", - сказал Зырянов в эфире "Радио Зенит".