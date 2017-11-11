Валерий Петраков: губернатор решает ситуацию "Томи" с долгами

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков и генеральный директор клуба Татьяна Смирнова побывали на приеме у губернатора Томской области Сергея Жвачкина."Встреча прошла нормально, люди занимаются. Не все так просто, как кажется, но все будет выполняться. Да, было неопределенное недопонимание, но это не наши вопросы, а финансового отдела. Когда будут произведены расчеты по долгам? В ближайшее время платежи поступят. Сергей Анатольевич решает нашу ситуацию. В понедельник–вторник он позвонит мне, тогда уже будет конкретика", - сказал Петраков.