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Валерий Петраков: губернатор решает ситуацию "Томи" с долгами

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков и генеральный директор клуба Татьяна Смирнова побывали на приеме у губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

"Встреча прошла нормально, люди занимаются. Не все так просто, как кажется, но все будет выполняться. Да, было неопределенное недопонимание, но это не наши вопросы, а финансового отдела. Когда будут произведены расчеты по долгам? В ближайшее время платежи поступят. Сергей Анатольевич решает нашу ситуацию. В понедельник–вторник он позвонит мне, тогда уже будет конкретика", - сказал Петраков.

"Матч ТВ"
Теги: Петраков Томь
Сегодня, 04:37
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