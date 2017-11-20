Сергей Павлов: безусловно, у "Ротора" есть планы по усилению состава

Главный тренер "Ротора" Сергей Павлов прокомментировал гостевое поражение от "Сибири" (0:1) в матче 24-го тура ФНЛ.- В нашей ситуации каждый матч - как кубковый. В целом, мы провели достойную игру, имели моменты, чтобы забить. На 93-й минуте проигрывать нельзя: до стандарта нельзя было доводить, а правильно доигрывать. Вроде мяч шёл в руки к вратарю, но оказывается в воротах... Где-то мы прогневались... Такие матчи не проигрываются, как минимум.- Безусловно. Это касается всех команд, но нашей в особенности. Наше место в турнирной таблице показывает, что у нас не всё в порядке.