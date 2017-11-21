Игорь Черевченко: у "Балтики" большие долги по зарплате

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после победы над "Авангардом" (1:0) в матче 24-го тура первенства ФНЛ отметил, что команда добилась положительного результата благодаря тому, что была лучше в единоборствах.- Мы предполагали, что комбинационного футбола будет мало, потому что поле не позволяет это делать. Было много борьбы, а кто ее выигрывает, тот выигрывает игру. А так матч неиспользованных моментов с обеих сторон. Спасибо всем, кто переживает за «Балтику». Зрители не пожалели, хотя брака в передачах из-за поля было много. В предсезонке будем исправлять ситуацию, потому что находимся не на том месте, на котором хотели бы. Проведем сборы в Турции.- Есть серьезные финансовые проблемы. Большие задолженности перед футболистами. Поэтому о трансферах говорить рано. Кто пойдет в такую команду, где есть проблемы с финансами?- Вопрос к "Ростову", у которого мы его взяли. Когда сложилась такая финансовая ситуация, тут невозможно удержать игроков. Как я могу сказать футболисту "нет", если его зовут в другую команду, где все благополучно.