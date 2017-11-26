Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Газзаев: доминировали, создавали много моментов и заслуженно победили

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев прокомментировал победу в матче ФНЛ против "Томи".

"Заслуженная победа. Доминировали, создавали много моментов. Тревог за то, что пропустим, было немного. Но любая команда какие-то эпизоды, полумоменты может иметь. Но в целом отыграли от начала и до конца дисциплинированно и содержательно. Эту часть сезона закрыли неплохо. Даже хорошо. Поблагодарил, похвалил команду и сказал, что потенциал гораздо выше. Расти и развиваться – это те возможности, которые есть у команды", - цитирует Газзаева сайт ФНЛ.
Теги: Газзаев Ю. Волгарь Томь
Сегодня, 17:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.