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Иван Таранов купил для спортшколы в Кабардино-Балкарии автобус

Капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов рассказал о своем отпуске, который он проводит на родине – в городе Прохладный, что в Кабардино-Балкарии.

Там в течение нескольких лет защитник оказывает поддержку местным спортивным школам. Недавно для тренеров региона Иван организовал занятия под руководством специалиста Александра Сурова.

"Я всегда с удовольствием возвращаюсь на родину. Прихожу в спортшколу, провожу мастер-классы для мальчишек, тренируюсь с ветеранами. Сейчас пригласил сюда одного из своих первых тренеров, работающего в Новороссийске, который некоторое время назад разработал программу подготовки футболистов, основанную на методиках бразильского футбола. Я намерен и дальше развивать футбол в Прохладном.

Совместными усилиями можно многого достичь. Особенно, когда речь идет о будущем подрастающего поколения", - сказал Таранов.

"Таранов помогает школе поддерживать материально-техническую базу на современном уровне. А недавно при поддержке местной администрации капитан "Крыльев" приобрел для школы новый автобус.

За несколько последних лет при участии Таранова было организовано сразу несколько детско-юношеских межрегиональных турниров по футболу из серии "Большие звезды светят малым", - говорится в сообщении "Крылья Советов".
Теги: Крылья Советов
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