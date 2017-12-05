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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Иван Таранов купил для спортшколы в Кабардино-Балкарии автобус
Капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов рассказал о своем отпуске, который он проводит на родине – в городе Прохладный, что в Кабардино-Балкарии.
Там в течение нескольких лет защитник оказывает поддержку местным спортивным школам. Недавно для тренеров региона Иван организовал занятия под руководством специалиста Александра Сурова.
"Я всегда с удовольствием возвращаюсь на родину. Прихожу в спортшколу, провожу мастер-классы для мальчишек, тренируюсь с ветеранами. Сейчас пригласил сюда одного из своих первых тренеров, работающего в Новороссийске, который некоторое время назад разработал программу подготовки футболистов, основанную на методиках бразильского футбола. Я намерен и дальше развивать футбол в Прохладном.
Совместными усилиями можно многого достичь. Особенно, когда речь идет о будущем подрастающего поколения", - сказал Таранов.
"Таранов помогает школе поддерживать материально-техническую базу на современном уровне. А недавно при поддержке местной администрации капитан "Крыльев" приобрел для школы новый автобус.
За несколько последних лет при участии Таранова было организовано сразу несколько детско-юношеских межрегиональных турниров по футболу из серии "Большие звезды светят малым", - говорится в сообщении "Крылья Советов".
Там в течение нескольких лет защитник оказывает поддержку местным спортивным школам. Недавно для тренеров региона Иван организовал занятия под руководством специалиста Александра Сурова.
"Я всегда с удовольствием возвращаюсь на родину. Прихожу в спортшколу, провожу мастер-классы для мальчишек, тренируюсь с ветеранами. Сейчас пригласил сюда одного из своих первых тренеров, работающего в Новороссийске, который некоторое время назад разработал программу подготовки футболистов, основанную на методиках бразильского футбола. Я намерен и дальше развивать футбол в Прохладном.
Совместными усилиями можно многого достичь. Особенно, когда речь идет о будущем подрастающего поколения", - сказал Таранов.
"Таранов помогает школе поддерживать материально-техническую базу на современном уровне. А недавно при поддержке местной администрации капитан "Крыльев" приобрел для школы новый автобус.
За несколько последних лет при участии Таранова было организовано сразу несколько детско-юношеских межрегиональных турниров по футболу из серии "Большие звезды светят малым", - говорится в сообщении "Крылья Советов".
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