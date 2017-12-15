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"Луч-Энергию" покинул тренер вратарей

Тренер вратарей "Луча-Энергии" Сергей Кращенко покидает тренерский штаб владивостокской команды.

Трудовой договор с 47-летним специалистом, работавшим в клубе в сезоне-2011/2012 и с июня 2017 года, расторгнут по соглашению сторон досрочно, информирует официальный сайт ФНЛ.
Сегодня, 17:55
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