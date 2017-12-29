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Генеральный директор "Химок": жалеем, что Тюнин принял решение перейти в "Спартак-2"

Генеральный директор "Химок" Тажутдин Качукаев прокомментировал переход Николая Тюнина в "Спартак-2".

"Жалеем, что Коля принял такое решение. Он один из ведущих наших игроков, старожил команды, отыгравший за нее 6 сезонов. Но мы не могли его не отпустить – он воспитанник "Спартака", начинал там еще мальчишкой. Кроме того, со слов Сергея Родионова, Тюнина приглашают с дальнейшей перспективой работы в Академии красно-белых. Хотя у "Химок" тоже есть своя Академия… Вторая часть сезона для нас будет тяжелой. Тюнин – это потеря, которую мы не планировали", - цитирует Качукаева "Матч ТВ".
Теги: Химки Спартак
Вчера, 23:42
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