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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Федотов: на поле во Владивостоке был лед, местами промерзшее поле
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после поражения от "Луча- Энергии" (0:1) в 27-м туре первенства ФНЛ обвинил судейскую бригаду во главе с Артемом Чистяковым в судьбоносных ошибках.
"Офсайд был очевидный. Судья находился в правильной позиции, он не мог не видеть, что было «вне игры»… Стоял по самой отсечке. Но вы еще посмотрите, с чего началась быстрая атака хозяев. Мы подавали угловой – там завалили Афонина. Это же пенальти. Но не хочу больше о судьях! А то скажут, что тренер жалуется. Пусть компетентные органы разбираются. Приемлемо ли играть в таких условиях, которые были во Владивостоке? А что об этом говорить? Говорим, говорим… Да, на поле был лед, местами промерзшее поле. Но перенос нам был невыгоден. Мы же не команда летчиков, чтобы по несколько раз летать во Владивосток", - цитирует Фудотова "Матч ТВ".
"Офсайд был очевидный. Судья находился в правильной позиции, он не мог не видеть, что было «вне игры»… Стоял по самой отсечке. Но вы еще посмотрите, с чего началась быстрая атака хозяев. Мы подавали угловой – там завалили Афонина. Это же пенальти. Но не хочу больше о судьях! А то скажут, что тренер жалуется. Пусть компетентные органы разбираются. Приемлемо ли играть в таких условиях, которые были во Владивостоке? А что об этом говорить? Говорим, говорим… Да, на поле был лед, местами промерзшее поле. Но перенос нам был невыгоден. Мы же не команда летчиков, чтобы по несколько раз летать во Владивосток", - цитирует Фудотова "Матч ТВ".
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