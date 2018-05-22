Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4011
КБ-Гостевая 26594
Ситуация на юго-востоке Украины 119276
Зенит 104501
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172

Новости партнеров

Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов покинул свой пост

"Тюмень", вылетевшая по итогам прошедшего сезона в ФНЛ, рассталась с главным тренером команды Владимиром Маминовым

Маминов возглавил «Тюмень» в августе 2017 года перед 11-м туром ФНЛ. Под руководством 43-летнего специалиста команда в 28 матчах семь раз побеждала, семь раз играла вничью и 13 раз терпела поражения.

ФК "Тюмень"
Теги: Маминов Тюмень
Сегодня, 15:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: COPati4 Ставрополь (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Новостник здесь ошибся, или что-не так с цифрама? На оф. сайте "Тюмени" же написано:

Бывший футболист московского «Локомотива» возглавил сибирскую команду 31 августа 2017 года перед 11-м туром первенства ФНЛ.
Под руководством Владимира Александровича «Тюмень» провела 28 матчей турнира. В них команда восемь раз выигрывала, столько же раз завершала поединки вничью. В двенадцати встречах чёрно-белым пришлось капитулировать.

................................
на самом деле Маминов стал тренировать уже с сентября 2017 года команду, которая прочно сидела на последнем месте в ФНЛ. после 10-ти туров была 1 победа, 4 ничьи и 5 поражений. И он совершил почти невозможное. Для спасения не хватило 1(!) очка... Если бы Владимир начал тенировать с начала сезона, то Тюмень была бы в ФНЛ с пропиской.
Регистрация: 25.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ИМХО, не плохо у него там получалось. Если бы команду пораньше подобрал, думаю бы остался клуб в ФНЛ.
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:41) #
  • +1
  •  (1)

Когда то пытался тренировать Локомотив М
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.