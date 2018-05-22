Главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов покинул свой пост

"Тюмень", вылетевшая по итогам прошедшего сезона в ФНЛ, рассталась с главным тренером команды Владимиром МаминовымМаминов возглавил «Тюмень» в августе 2017 года перед 11-м туром ФНЛ. Под руководством 43-летнего специалиста команда в 28 матчах семь раз побеждала, семь раз играла вничью и 13 раз терпела поражения.