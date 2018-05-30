Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119431
Зенит 104637
Политика и события в стране и мире 4191
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 70
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гендиректор "Кубани": участие клуба в соревнованиях РФС под вопросом

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка заявил, что накопленные в течение нескольких лет долги не позволили клубу получить лицензию на дальнейшее участие в турнирах РФС.

"Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет, - отметил Крапивка.- Дальнейшее участие клуба в соревнованиях под эгидой РФС - под большим вопросом", - цитирует Крапивку "Спорт-Экспресс".
Теги: Кубань Крапивка
Сегодня, 20:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.