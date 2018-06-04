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Рустем Хузин возглавит "Луч-Энергию"

Российский специалист Рустем Хузин возглавит "Луч-Энергию".

"Вылетаю во Владивосток, принимаю "Луч": практически все решено. По целям и задачам предметный разговор только впереди. Знаю, команду надо собирать заново. Остались всего 4 футболиста, игравшие в прошлом сезоне, и 4 молодых, числившихся в заявке – остальные ушли", - цитирует тренера МатчТВ.
Теги: Хузин Луч-Энергия
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