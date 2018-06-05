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Письмо игроков "Тосно" к Путину перенаправлено в Минспорт и правительство Ленобласти

Обращение футболистов "Тосно" к президенту России Владимиру Путину перенаправлено в министерство спорта и правительство Ленинградской области, сообщает "Спорт день за днем".

Игроки обратились к Путину с просьбой урегулировать финансовую ситуацию в клубе. Футболисты планируют обратиться в различные суды, чтобы добиться погашения долгов по зарплате.

По итогам прошедшего сезона «Тосно» вылетел из премьер-лиги и не прошел лицензирование в ФНЛ.
Теги: Тосно
Сегодня, 10:28
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№6 Написал: Asking (Сегодня, 11:28) #
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Если уж кому помогать надо было от государства - то это тогдашнему вице-чемпиону Ростову, там хоть смысл был - из ТОГО Ростова много кто мог помочь бы сборной сейчас на ЧМ. Но вместо этого помогут Тосно, сливавшему договорные игры политпроекту. А тот Ростов угробил и разворовал вновь политпроект, читай государство, сперва убрав игроков подальше от ЧЕ(деньги для Ростова), потом организовав им фиктивные финансовые проблемы, чтоб Новосельцева увести считай бесплатно. Все лето проблем не было, получили за участие в ЛЧ - сразу проблемы организовались, ой какое совпадение, что именно тогда Зина захотела Новосельцева увести, а его не отдавали!
Тошно - в ЛФЛ


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 11:12) #
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Бред какой то! Профессиональные футболисты, которые зарабатывают не 40000 в месяц, а гораздо большие деньги жалуются, что их сократили?))) Если они не востребованы в другом клубе, то пусть заканчивают с футболом или скажут что они готовы играть за 40000. А Путин то тут причем или министерство. Все пора закрывать эту шарагу под названием Тосно.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:09) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Филимонов
Хотел бы я увидеть в прямом эфире звонок Быстрова Путину и его жалобы, что Тосно не заплатило ему за год $1 млн
"Владимир Владимирович, здравствуйте, это Вова Бысров футболист из Тосно, который вылетел и ПЛ. Мне за год не заплатили $1 млн. ПАМАГИТЕ!!! Детей кормить нечем"

Я в целом картину обрисовал, с футболом тут да все сложнее. Зарплаты взвинчены до нельзя. С другой стороны есть контракты подписанные клубом (их никто не заставлял подписывать в таком виде), есть обговоренная сумма по контракту и есть неисполнение контрактных обязательств со стороны нанимателя. Палка о двух концах. Потолок зарплат нужен наверное как в свое время в НХЛ вводили, когда зарплаты у хоккеистов множились в геометрической прогрессии...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№3 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 10:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
А причем тут Путин и проблемы простых граждан? А в день тысячи запросов приходят, прямую линию организовали и т.д. Понятно что 99% показуха идет, но даже если 1% людям помогут - уже хорошо, раз власти на местах сидят на жопе ровно. Я тоже не сторонник идти к Путину и чтобы ему что то писали, но иногда люди просто ничего другого не могут сделать.

Хотел бы я увидеть в прямом эфире звонок Быстрова Путину и его жалобы, что Тосно не заплатило ему за год $1 млн
"Владимир Владимирович, здравствуйте, это Вова Быстров футболист из Тосно, который вылетел и ПЛ. Мне за год не заплатили $1 млн. ПАМАГИТЕ!!! Детей кормить нечем"
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Филимонов
Причем тут Путин и проблемы с зарплатой в частной лавочке?

А причем тут Путин и проблемы простых граждан? А в день тысячи запросов приходят, прямую линию организовали и т.д. Понятно что 99% показуха идет, но даже если 1% людям помогут - уже хорошо, раз власти на местах сидят на жопе ровно. Я тоже не сторонник идти к Путину и чтобы ему что то писали, но иногда люди просто ничего другого не могут сделать. Испробовали все возможности, а воз и ныне там. Ко мне приезжал один гражданин, у нас тоже раз в год бывает прием граждан напрямую (Минфин России) типа дня открытых дверей. Он приезжал с КБР. С 1996 года не получил никакой компенсации, никаких ГЖС хотя по закону положено. Больше двадцати лет бьется и хрен. Дом сложился в гармошку после схода селевого потока, а субъекту пох. И вроде помочь хочется, а не можешь так как ЧС была межмуниципальная и все выплаты пострадавшим обязанность субъекта РФ, а не федерального бюджета....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 10:31) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Причем тут Путин и проблемы с зарплатой в частной лавочке?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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